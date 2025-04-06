Moskova beyaza büründü: Kar fırtınası şehri esir aldı

Rusya’da başkent Moskova, gece  kar fırtınası nedeniyle beyaza büründü. Kızıl Meydan’da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Moskova beyaza büründü: Kar fırtınası şehri esir aldı

’nın başkenti Moskova’da ılıman geçen bir kışın ardından kar yüzünü gösterdi. Başkent gece boyunca etkili olan nedeniyle beyaza büründü.

Kızıl Meydan’da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Cuma günü 16 dereceye çıkan sıcaklıklar, sıfırın altına düşerken, hava tahmincileri, kış mevsimi boyunca beklenen kar yağışının bugün ve yarın yağacağını bildirdi.

Moskova ulaşım yetkilileri, kış lastiklerini değiştirmiş olan sürücülere yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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