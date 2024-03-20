Moskova: CERN ve Paris Olimpiyat Komitesi'nin Rusya kararları kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Zaharova ilk olarak, Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü'nün (CERN) Rusya ile bağlantısı olan yüzlerce bilim insanıyla çalışmayı durdurucağı açıklamasını değerlendirdi.

Sözcü, bunun "politik" bir karar olduğunu söyledi.

Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus sporcuları Temmuz ayında Paris 2024 Olimpiyatlarının açılış töreninden men etme kararını da "haksız" ve "kabul edilemez" olduğunu belirtti.



Komite dün yaptığı açıklamada, Rus ve Belaruslu sporcuların açılış törenindeki geçit töreninde yer almayacağını duyurmuştu.

