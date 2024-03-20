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Moskova: CERN ve Paris Olimpiyat Komitesi'nin Rusya kararları kabul edilemez

Moskova, CERN'in Rusya'yla bağlantılı bilim insanlarına yönelik açıkladığı kararın "politik" olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Paris Olimpiyat Komitesi'nin Rus ve Belaruslu sporculara ilişkin engelinin de "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Moskova: CERN ve Paris Olimpiyat Komitesi'nin Rusya kararları kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Zaharova ilk olarak, Nükleer Araştırma Örgütü'nün (CERN) Rusya ile bağlantısı olan yüzlerce bilim insanıyla çalışmayı durdurucağı açıklamasını değerlendirdi.

Sözcü, bunun "politik" bir karar olduğunu söyledi.

Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus sporcuları Temmuz ayında 2024 Olimpiyatlarının açılış töreninden men etme kararını da "haksız" ve "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Komite dün yaptığı açıklamada, Rus ve Belaruslu sporcuların açılış törenindeki geçit töreninde yer almayacağını duyurmuştu.

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