Moskova devreye girdi. Rus petrolü Küba yolunda

Rus bayraklı “Anatoly Kolodkin” adlı tanker, 8 Mart’ta Rusya’nın Primorsk limanından yaklaşık 730 bin varil petrol yükleyerek Atlantik üzerinden Küba ’ya doğru yola çıktı.

Geminin 23 Mart civarında ülkenin kuzeyindeki Matanzas petrol terminaline ulaşması bekleniyor.

ABD BASKIYI ARTIRDI, SEVKİYATLAR KESİLMİŞTİ

ABD yönetimi son dönemde Küba’ya yönelik ekonomik baskıyı artırmış durumda.

Washington, Venezuela’dan Küba’ya petrol sevkiyatlarını durdururken, diğer ülkelere de Havana’ya enerji satmaları halinde yaptırım uygulama tehdidinde bulundu.

Bu gelişmelerin ardından Küba, ocak ayından bu yana neredeyse hiç petrol ithal edemedi.

KÜBA'DA ENERJİ VE ELEKTRİK KRİZİ

Yakıt sıkıntısı nedeniyle ülkede geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji arzındaki daralma, ulaşım, sağlık hizmetleri ve temel altyapıyı da olumsuz etkiliyor. Rusya’dan gelen sevkiyatın bu krizi kısmen hafifletmesi bekleniyor.

Verilere göre yalnızca ham petrol değil, rafine ürün taşıyan başka tankerler de Küba’ya yönelmiş durumda. Hong Kong bayraklı “Sea Horse” adlı geminin de yaklaşık 200 bin varil dizel taşıdığı ve Karayipler’e doğru ilerlediği belirtiliyor.

Bu durum, Rusya’nın Küba’ya enerji desteğini artırdığını gösteriyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM TIRMANIYOR

Sevkiyat, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya yönelik sert açıklamaları ve baskıyı artırma politikalarıyla aynı döneme denk geldi.

Uzmanlara göre Rusya’nın bu adımı, ABD ambargosuna karşı siyasi ve ekonomik bir meydan okuma niteliği taşıyor.