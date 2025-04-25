Moskova doğruladı: Azerbaycan’da Rusya-Suriye görüşmesi

Suriye’deki Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından kurulan yeni yönetim ile Rusya arasında yeni diplomatik temasların kurulduğu açıklandı.



Rusya’nın Yabancı İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Naryshkin, Rusya devlet haber ajanslarından TASS’a yaptığı açıklamada, geçen hafta Suriye güvenlik kurumlarından bir temsilci ile “yapıcı bir toplantı” gerçekleştirdiklerini söyledi.

"YAPICI VE DOSTANE BİR GÖRÜŞME YAPTIK"



Naryshkin, 17-18 Nisan tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “Afganistan: Bölgesel Bağlantısallık, Güvenlik ve Kalkınma” başlıklı konferansa katılmıştı.

Konferansa dair TASS’a açıklamalarda bulunan Rus istihbarat şefi, “Geçen hafta Bakü’de Orta Doğu ve Büyük Avrasya bölgesinden liderler ve üst düzey temsilcilerin katıldığı Afganistan konulu bir konferans düzenledik. Suriye’den üst düzey bir yetkili de oradaydı. Onunla gayet yapıcı ve dostane bir görüşme gerçekleştirdik” diye konuştu.



Esad, 8 Aralık 2024’te silahlı muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Suriye’den kaçarak Rusya’ya sığınmıştı. Suriye’de Ahmed Şara’nın cumhurbaşkanlığında yeni bir hükümet kurulurken, ülkedeki Rus askeri üslerinin akıbeti de bu süreçte merak konusu olmuştu.

