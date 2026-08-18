Moskova gece boyunca İHA saldırılarının hedefi oldu

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırının Rusya'nın başkentine yönelik en büyük Ukrayna hava saldırılarından biri olduğunu belirtti.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise İHA 'ların Rus e-ticaret şirketi Wildberries'e ait bir depo ile başkent yakınlarındaki bazı tesisleri vurduğunu bildirdi. Saldırılarda 10 yaşındaki bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu en az 3 kişi yaralandı.

WILDBERRIES DEPOSU HASAR GÖRDÜ

Wildberries'ten yapılan açıklamada, İHA enkazının deponun duvarlarından birine isabet ettiği ve binada küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.

Şirketin tesisleri, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalini başlatmasının ardından Kiev'in saldırılarında daha önce de hedef olmuştu.

Sobyanin'in açıklamasına göre pazartesi akşamından salı günü saat 05.00'e kadar Moskova çevresindeki bölgeye doğru toplam 620 İHA yöneldi.

Saldırılar nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşlara geçici kısıtlamalar getirildi.