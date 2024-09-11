Moskova: Hazırlıklar tamamlandığında Putin Türkiye'yi ziyaret edecek

Moskova, hazırlıklar tamamlandığında Rusya lideri Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelmesini umuyor. İki liderin, Rusya'da yapılacak BRICS zirvesinde de bir araya gelmesi bekleniyor.

Moskova: Hazırlıklar tamamlandığında Putin Türkiye'yi ziyaret edecek

Kremlin, Devlet Başkanı 'in olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, hazırlıklar tamamlandığında Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret etmesini umduklarını söyledi.

Peskov ayrıca Moskova'nın Putin ve Erdoğan'ın Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde görüşmelerde bulunmasını umduğunu bildirdi.

Peskov, bugün basın açıklamasında Ukrayna savaşına da değindi.

Amerika'nın, Ukrayna'nın ATACM füzeleriyle "Rusya'nın derinliklerini" vurmasına izin vermesi halinde uygun bir karşılık vereceklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında ATACM gibi uzun menzilli silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırıp kaldırmayacakları sorusuna, yönetiminin “şu anda bunun üzerinde çalıştığını” ifade etti.

Peskov, Washington'un böyle bir karar almayı "çoktan netleştirmiş" gibi göründüğünü belirtti.

HARRIS-TRUMP TARTIŞMASI: HOŞLANMIYORUZ

Moskova'nın gündeminde Donald Trump-Kamala Harris arasındaki canlı yayın tartışması da vardı. 

Putin'in adının ABD'deki iç siyasi mücadelenin bir parçası olarak kullanıldığını ifade eden sözcü, “Bundan gerçekten ama gerçekten hoşlanmıyoruz” dedi.

ABD'nin Rusya'ya karşı düşmanca ve olumsuz bir tutum içinde olduğunu söyleyen Peskov, adayların Putin'e yönelik bu tür atıflardan vazgeçmesini umduklarını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta Putin, Harris'i Trump'a tercih ettiğini ve bunun nedenlerinden birinin de Harris'in “bulaşıcı” kahkahası olduğunu söylediği alaycı bir yorum yapmıştı.

Bunun ardından Beyaz Saray, Putin'in ABD seçimleri hakkında yorum yapmayı bırakması gerektiğini ifade etmişti.

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