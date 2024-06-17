Moskova: İsviçre'deki Ukrayna barış konferansı "sıfıra yakın"

Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, zirvenin önemsiz sonuçlar doğurduğu ve konferansın, Moskova olmadan görüşmeler yapmanın anlamsızlığını gösterdiği belirtildi.



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batılı güçler ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadığı ancak bağlantısız büyük devletleri sonuç bildirgesine katılmaya ikna edemediği hafta sonu zirvesini yorumladı.



Peskov, Rusya'nın davet edilmediği toplantının sonuçlarının "sıfıra yakın" olduğunu söyledi.



"TÜRKİYE'NİN İMZASI İLİŞKİLERİ BOZMAYACAK"

Gazetecilerle yaptığı günlük brifingde Peskov'a Macaristan, Sırbistan ve Türkiye gibi ülkelerin toplantıya katılıp bildiriyi imzalamasının Rusya'nın bu ülkelerle ilişkilerini bozup bozmayacağı soruldu.



Peskov, "Hayır, bozmayacak. Elbette bu ülkelerin aldıkları pozisyonu dikkate alacağız, bu bizim için önemli ve onlara gerekçelerimizi açıklamaya devam edeceğiz" dedi.

Kremlin sözcüsü, "Birçoğu, ki bu etkinlikle ilgili ortak bir bakış açısıydı, ülkemizin katılımı olmadan ciddi ve özlü tartışmaların yapılamayacağını anladıklarını teyit ettiler. Eğer bu etkinliğin genel etkinliği hakkında konuşacak olursak toplantı, sıfıra yakın" diye ekledi.

"MOSKOVA DİYALOĞA AÇIK"

Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Rusya'nın savaşı sona erdirmeye istekli olduğunu söylemiş ancak Ukrayna'ya NATO hedeflerinden vazgeçmesi ve Rusya'nın hak iddia ettiği dört bölgeden askerlerini çekmesi gibi koşullar sunmuştu.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, bu öneriyi "Elbette Rusya ile konuşmanın gerekli olacağı bir zamanın geleceğini çok iyi anlıyoruz. Ancak bizim tutumumuz çok net: Rusya'nın şu anda konuştuğu gibi ültimatom diliyle konuşmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde yorumlamıştı.



Peskov, Putin'in barış girişimi olarak adlandırdığı konunun gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi ve Moskova'nın diyaloğa açık olduğu yönündeki tutumunu teyit etti.

Devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Rus Dış İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, bugün yaptığı açıklamada Putin'in şartlarının reddedilmesi halinde bunların yerine yeni ve daha sert şartların getirileceğini söyledi.