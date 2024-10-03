Moskova Kiev hattında karşılıklı saldırılar: Rusya Harkov'u vurdu, Ukrayna İHA'ları fırlattı

Dünyanın gözü İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya çevrilmişken Moskova-Kiev hattından karşılıklı saldırı haberleri gelmeye devam ediyor.

Rus ordusunun, dün gece Ukrayna'nın Harkov şehrindeki bir apartmanı güdümlü bombayla vurması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın bu tür saldırılarının durması için Ukrayna, dünyadan, ortaklarından gerekli ve en önemlisi yeterli yardımı almalı" dedi.

Zelenski, "Her lider tam olarak ne yapılması gerektiğini biliyor. Önemli olan kararlı olmaktır" diye ekledi.

Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralılardan birinin 13 yaşındaki bir çocuk olduğunu duyurdu.

Öte yandan Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergiy Popko, Rusya’nın Kiev’e “Şahed” model insansız hava araçları (İHA) kullanarak saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Popko, hava saldırısı alarmının beş saatten fazla sürdüğünü ve Kiev çevresinde yaklaşık 15 İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.

UKRAYNA BİR GECEDE 113 İHA FIRLATTI

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’nın 113 insansız hava aracıyla (İHA) ülke topraklarına saldırdığını bildirdi.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak yaptığı terör saldırısı girişimi durduruldu” ifadelerine yer verildi.



Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde 73, Voronej bölgesinde 25, Kursk bölgesinde 14 ve Bryansk bölgesinde bir İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.

