Moskova: Kırım saldırısının sorumlusu ABD

Ukrayna'nın bugün Kırım'a düzenlediği saldırının ardından Moskova açıklama yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım yarımadasında Rusya tarafından ilhak edilen Sivastopol kentini ABD yapımı ATACMS füzeleriyle vurduğunu bildirdi.



Bakanlık, füzelerden dördünün hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü, beşinci füzenin başlığının ise havada patladığını kaydetti.

Açıklamada, ABD füzeleri kullanılması nedeniyle "saldırının sorumluluğunun Washington'a ait olduğu" belirtildi.





Ukrayna'nın bugün Sivastopol'a düzenlediği saldırıda ikisi çocuk üç kişi hayatını kaybetti.

100'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.