Moskova kontrolündeki bölgede bomba yüklü araç patladı: Rus yetkili öldü

Ukrayna'daki Rus kontrolündeki topraklarda bir bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Yerel yetkililer, Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinde Rus kontrolündeki topraklarda bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu Moskova tarafından atanan bir hükümet yetkilisinin öldüğünü açıkladı.

Bugün ayrıca Rusya medyası, Voronej kentinde bir kafede patlama meydana geldiğini duyurmuştu.



Rus haber ajanslarının yerel polise dayandırarak verdiği habere göre, Voronej'de Orta Asya temalı bir kafede meydana gelen patlamada camlar kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.



