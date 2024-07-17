Moskova: Trump döneminde Rusya için iyi olan hiçbir bir şey yapılmadı

Kremlin'nden eski ABD yönetimi için yapılan açıklamada, "Donald Trump döneminde Rusya için iyi olan hiçbir şey yapılmadı” denildi. Trump'ın ABD başkanlığı döneminde Moskova ve Washington arasında "en azından bir diyalog olduğu" ve bunun da başlı başına olumlu bir şey olduğu belirtildi.

Moskova: Trump döneminde Rusya için iyi olan hiçbir bir şey yapılmadı

Moskova, Donald 'ın başkanlık dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 'ın 2017-2021 ABD başkanlığı döneminde Moskova ve Washington arasında en azından bir diyalog olduğunu ve bunun da başlı başına olumlu bir şey olduğunu söyledi.

Peskov bugün gazetecilerle yaptığı bir konferans görüşmesinde, Trump'ın geçmişte Devlet Başkanı ile olan çalışma ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalar sorulduğunda bu yorumları yaptı.

Peskov “(Putin ve Trump'ın) iyi geçinip geçinmemesine gelince, Trump döneminde Rusya için iyi olan hiçbir şey yapılmadı” dedi.

“Aksine (Rusya'ya) giderek daha fazla kısıtlama getirildi. Ancak yine de diyalog vardı. Bu muhtemelen olumlu bir unsur olarak değerlendirilebilir” diye ekledi.

Peskov, Rusya ve Putin'in ABD'deki seçim kampanyaları sırasında geleneksel olarak gündeme gelen konular olduğunu da sözlerine ekledi.

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