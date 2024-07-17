Moskova: Trump döneminde Rusya için iyi olan hiçbir bir şey yapılmadı

Moskova, Donald Trump'ın başkanlık dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Trump'ın 2017-2021 ABD başkanlığı döneminde Moskova ve Washington arasında en azından bir diyalog olduğunu ve bunun da başlı başına olumlu bir şey olduğunu söyledi.

Peskov bugün gazetecilerle yaptığı bir konferans görüşmesinde, Trump'ın geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan çalışma ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalar sorulduğunda bu yorumları yaptı.



Peskov “(Putin ve Trump'ın) iyi geçinip geçinmemesine gelince, Trump döneminde Rusya için iyi olan hiçbir şey yapılmadı” dedi.



“Aksine (Rusya'ya) giderek daha fazla kısıtlama getirildi. Ancak yine de diyalog vardı. Bu muhtemelen olumlu bir unsur olarak değerlendirilebilir” diye ekledi.



Peskov, Rusya ve Putin'in ABD'deki seçim kampanyaları sırasında geleneksel olarak gündeme gelen konular olduğunu da sözlerine ekledi.