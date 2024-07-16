Moskova: Zelenski "barış zirvesi" ile ne kast ediyor?

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin "Rusya ikinci barış zirvesine katılabilir" açıklamasına yanıt Moskova'dan yanıt geldi. Kremlin, Rusya'nın herhangi bir görüşme davetini kabul etmeden önce Zelenski'nin "barış zirvesi" derken neyi kastettiğini anlaması gerektiğini belirtti.

Moskova: Zelenski "barış zirvesi" ile ne kast ediyor?

Moskova, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin barış zirvesine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, 'nın herhangi bir görüşme davetini kabul etmeden önce Zelenski'nin "barış zirvesi" derken neyi kastettiğini anlaması gerektiği belirtildi.

Zelenski dün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ay İsviçre'de yapılan ve Moskova'nın katılmadığı üst düzey görüşmelerin ardından, Rusya'nın ikinci bir zirvede temsil edilmesi gerektiğini söylemişti.

Zvezda haber kanalına konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "İlk barış zirvesi aslında bir barış zirvesi değildi. Bu yüzden belki de önce onun ne demek istediğini anlamak gerekir" dedi.

Zelenski'nin Rusya'yı görüşmelere davet etmesi, İsviçre'deki konferansından bu yana bir tavır değişimine işaret ediyor.

90'dan fazla devletin liderleri ve üst düzey yetkilileri, Rusya-Ukraayna savaşının çözümüne yönelik iki günlük zirve için 15 Haziran'da İsviçre'nin dağlık bir bölgesinde bir araya gelmişti.

Çin ve Rusya zirveye katılmadı.

Kremlin toplantıyı sert bir dille eleştirerek Rusya'nın dahil edilmediği çatışmayı sona erdirme tartışmalarının "saçma" olduğunu söyledi.

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