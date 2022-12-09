Moskova'da alışveriş merkezi alev alev yandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir alışveriş merkezinde büyük çaplı yangın çıktı. Henüz ölü ve yaralı olduğu bilinmezken yetkililer 'kundakçılık' şüphesi üzerinde duruyor.

Moskova'da alışveriş merkezi alev alev yandı

Moskova'nın kuzeyindeki Mega Khimki merkezinde yangın meydana geldi.

Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, alevlerin yaklaşık 250 metrekarelik bir alana yayıldığı belirtildi.

Ayrıca yangının alışveriş merkezinin çatısında başladığı düşünülürken çatının da çöktüğü söylendi.

İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer kundaklama şüphesi üzerinde dururken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olayda yaralanan ya da can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Moskova'da alışveriş merkezi alev alev yandı - 1

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