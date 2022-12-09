Moskova'da alışveriş merkezi alev alev yandı

Moskova'nın kuzeyindeki Mega Khimki alışveriş merkezinde yangın meydana geldi.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, alevlerin yaklaşık 250 metrekarelik bir alana yayıldığı belirtildi.



Ayrıca yangının alışveriş merkezinin çatısında başladığı düşünülürken çatının da çöktüğü söylendi.



İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.



Yetkililer kundaklama şüphesi üzerinde dururken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Olayda yaralanan ya da can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.