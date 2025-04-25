Moskova’da araçta patlama: Üst düzey Rus askeri yetkili öldü

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araçta yaşanan patlamanın ardından üst düzey bir Rus askeri yetkilinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Rus haber siteleri Mash ve Shot’ın aktardığına göre, Rus yetkili, bugün Moskova bölgesindeki Balashikha kasabasında bir aracın patlaması sonucu öldü. Mash, ölen kişinin Yaroslav Moskalik olduğunu aktardı. Moskalik, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Rusya Soruşturma Komitesi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova bölgesindeki patlamada Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı'nın hayatını kaybettiğini doğruladı.



Rus kolluk kuvvetleri içinde kaynakları olduğu belirtilen Baza ise olaya ilişkin haberinde, bölgede yaşayan yetkilinin yanından geçtiği sırada park halindeki bir araca yerleştirilmiş bombanın uzaktan infilak ettirildiği bilgisini paylaştı.



PATLAMA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kyiv Post haber sitesinin aktardığına göre, patlama, bugün yerel saatle 10.40 sıralarında meydana geldi. Patlamanın Moskalik'in park halindeki Volkswagen Golf model bir binek aracının yanından geçerken yaşandığı belirtildi. Habere göre, olay yerinden gelen görüntüler, içinde şarapnel parçasına da yer verilen ev yapımı bir patlayıcının infilak ettirildiğine işaret etti.

RUSYA DEVLET BASINI NE DEDİ?

Rusya devlet basınından TASS ve Ria Novosti, olaya ilişkin geçtikleri ilk haberlerde, patlamada askeri bir yetkilinin değil, yoldan geçen bir yayanın öldüğü bilgisini vermişti. Patlama sebebiyle yakınlardaki bir binanın altı katlarının camlarının patladığı ifade edilmişti.

TASS'ın haberinde, araçta bir "gaz ekipmanının" kurulu olduğu belirtilmişti Habere göre, olayı soruşturan yetkililer biri yanlışlıkla yaşanan bir gaz patlaması, diğer ev yapımı bir patlayıcının infilak ettirilmesi olmak üzere iki olası sebep üzerinde duruyordu.

