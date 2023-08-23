Moskova'da binaya İHA saldırısı düzenlendi

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.



Rus yetkililer olayı "Kiev rejiminin terör saldırı düzenlemeye yönelik yeni bir girişimi" olarak nitelendirdi.



Ukrayna, Rusya topraklarındaki saldırıların arkasında kimin olduğu konusunda genellikle yorum yapmıyor.



Çarşamba günü erken saatlerde Moskova'daki havalimanlarına gidiş-dönüş tüm uçuşlar askıya alındı.



Rusya, Moskova'da Ukrayna'ya ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı Haberi Görüntüle AFP haber ajansının haberine göre, bu, Rusya'nın başkent bölgesine yönelik art arda altıncı hava saldırısı gecesiydi.



Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova Şehir kompleksinde inşaat halindeki binaya çarpan insansız hava aracının "elektronik savaşla bastırıldığını" söyledi.



Hava aracının kontrolü kaybettiği ve binaya çarptığı belirtildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı, insansız hava araçlarının düşürüldüğüne ilişkin raporlara yanıt olarak, Washington'un Rusya'daki insansız hava aracı saldırılarını teşvik etmediğini söyledi.