Moskova'da bir Boeing uçağı daha acil iniş yaptı

Rus RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rus havayolu şirketi Utair'e ait bir Boeing 737 uçağı başkent Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'na acil iniş yaptı.



173 yolcusu bulunan Boeing 737 uçağının Rusya'nın St Petersburg kentinden Özbekistan'ın Semerkant kentine gitmek için havalandığı aktarıldı.

Uçağın güvenli bir şekilde Moskova'ya iniş yaptığı bildirildi. Havayolu şirketi Utair, acil inişin bir stabilizatör arızasından kaynaklandığını açıkladı.

