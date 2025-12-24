Moskova'da bir haftada ikinci patlama: İki polis öldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da hafta başında üst düzey bir Rus generalin öldürüldüğü bölgeye yakın bir yerde patlama meydana geldi.

Yetkililer, patlamanın gerçekleştiği arabada bulunan iki polis memuru ve bir sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

ADLİ ANALİZLER DEVAM EDİYOR

Büyük suçları araştıran Rusya Soruşturma Komitesi, müfettişlerin olay yerinde patlayıcı incelemeleri de dahil olmak üzere adli analizler yaptığını açıkladı.

Rus televizyonunda yayınlanan görüntülere göre, bölge kordon altına alındı ​​ve çok sayıda polis konuşlandırıldı.

RUS GENERAL HEDEF ALINMIŞTI

Olay, Korgeneral Fanil Sarvarov'un pazartesi günü park halindeki aracının altına yerleştirilen bir patlayıcı cihazla öldürüldüğü bölgeye yakın bir yerde meydana geldi.

Sarvarov, Rus Genelkurmay Başkanlığı eğitim dairesinin başkanıydı.

UKRAYNA İLE KARŞILIKLI SALDIRILAR

Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana Kiev, hem Rusya'da hem de Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde Rus askeri yetkililerini ve Kremlin yanlısı figürleri hedef alan çeşitli saldırılardan sorumlu tutuldu.

Kiev saldırıların bazılarının sorumluluğunu üstlendi ancak pazartesi günü gerçekleşen olayla ilgili yorum yapmadı.