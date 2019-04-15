Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili başkent Moskova’da bir araya geldi.



Toplantıya Avrupa Güvenlik İşbirliği ve Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, Amerikalı Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk da katıldı.



Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 29 Mart’ta Viyana’da yaptığı görüşmede varılan anlaşmaların geliştirilmesi konusu ele alındı.



Dağlık Karabağ meselesinin ana yönleri konusunda tarafların kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, insani yardım meselesi ile sınır ve temas hattındaki durumun görüşüldüğü ifade edildi.



Açıklamada, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı ve Ermenistan Dışişleri Bakanı, Dağlık Karabağ meselesinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi çabalarını sürdürme niyetini teyit etti." denildi.



Özellikle tarımsal çalışmaların yapıldığı dönem dahil, çatışma bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik tarafların ilgisinin vurgulandığı açıklamada, "Taraflar, topraklarında hapiste bulunan kişileri, yakınlarının ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alma hususunda anlaştı." ifadeleri kullanıldı.



Bakanların, medya temsilcilerinin karşılıklı ziyaretleri de dahil olmak üzere, insanlar arasında temas kurma konusunda çalışmaya başlamak için hazır olduğu aktarılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı ve AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının bölgede sürdürülebilir barışı sağlama amaçlı arabuluculuk misyonuna bağlılıklarını yinelediği vurgulandı.



Açıklamada, tarafların yakın gelecekte temaslarını sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.