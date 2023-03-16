Moskova'da Esad-Putin görüşmesi

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, dün Rusya'yı ziyaret etti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.
Başkent Moskova'da bulunan Vnukovo Havalimanı'nda askeri törenle karşılanan Esad daha sonra, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.
Toplantının basına açık kısmında Putin ve Esad açıklamalar yaptı.
Suriye Devlet Başkanı Esad, Ukrayna savaşında Rusya'ya olan desteklerini yineledi, savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın Suriye'ye yönelik desteğini de sürdürdüğünü söyledi.
Putin de 6 Şubat'taki depremlere vurgu yaptı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye'deki durumu kötüleştirdiğini söyledi.
Suriye'ye yardımcı olduklarını dile getiren Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini vurguladı.