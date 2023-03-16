Moskova'da Esad-Putin görüşmesi

Suriye Devlet Başkanı Esad, Ukrayna savaşında Rusya'ya olan desteklerini yineledi, savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın Suriye'ye yönelik desteğini de sürdürdüğünü söyledi.



Putin de 6 Şubat'taki depremlere vurgu yaptı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye'deki durumu kötüleştirdiğini söyledi.



Suriye'ye yardımcı olduklarını dile getiren Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini vurguladı.

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