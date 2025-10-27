Moskova'da gizemli "ateş topu" paniği

Rusya’nın başkenti Moskova üzerinde görülen yeşil bir "ateş topu" paniğe neden oldu.



Sabah işe gitmekte olan yüzlerce kişi, gökyüzünde parlak bir ışığın süzülerek geçtiğini ve ardından kıvılcım izleri bıraktığını fark etti.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, parlak yeşil renkteki cismin karanlık gökyüzünde hızla ilerlediği, yüksek binaların üzerinden geçerken alev alıp kısa süre sonra bulutların arasında kaybolduğu görülüyor.



Olay anına tanıklık eden bir kişi, gördüğü cismin “çok parlak” ve “yavaş hareket eden” bir meteor olduğunu düşündüğünü belirtti. Paylaştığı video kısa sürede binlerce kez izlendi.



Birçok sosyal medya kullanıcısı, görüntüleri 2013 yılında Rusya’nın Çelyabinsk kentinde atmosfere giren ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açan meteorla karşılaştırdı.



Uzmanlar, Moskova semalarında görülen son ateş topunun herhangi bir zarara yol açmadığını belirtiyor.



