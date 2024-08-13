Moskova'da gündem Ortadoğu: Putin, Abbas'la görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Moskova'da, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ortadoğu'daki durumu görüşecek.



Kremlin'in dün geç saatlerde mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistin-İsrail çatışmasının mevcut durumu ve Gazze Şeridi'ndeki benzeri görülmemiş insani felaket ışığında Ortadoğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor" denildi.



Abbas, uzun zamandır beklenen ziyareti için yarına kadar Moskova'da kalacak ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.



Abbas ayrıca TBMM'de bir konuşma yapacak.



Hem İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hem de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gibi Arap liderlerle yakın ilişkiler kuran Rusya, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini kınamış ve tüm tarafları Ortadoğu'yu daha fazla istikrarsızlaştırmaktan kaçınmaya çağırmıştı.



Rusya, Batılı devletlere de 1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin devletine duyulan ihtiyacı görmezden geldikleri gerekçesiyle birçok kez tepki göstermişti.