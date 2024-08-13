Moskova'da gündem Ortadoğu: Putin, Abbas'la görüştü

Rus lider Putin bugün başkent Moskova'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Putin, Abbas'a Moskova'nın Gazze'deki sivil ölümlerden "endişe duyduğunu" söyledi. Abbas yarına kadar Moskova'da kalacak, ardından Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Moskova'da gündem Ortadoğu: Putin, Abbas'la görüştü

Devlet Başkanı bugün Moskova'da, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ortadoğu'daki durumu görüştü.

Putin, Abbas'a Moskova'nın Gazze'deki sivil ölümlerden "endişe duyduğunu" söyledi.

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülere göre Putin, "Her şeyden önce sivil kayıplardan endişe duyuyoruz. 'i ve Filistin halkını desteklemek için her şeyi yapıyoruz" dedi.

Rus lider ayrıca şunları ekledi: "Bölgede uzun süreli, güvenilir, istikrarlı bir barış yaratmanın tek yolu tüm Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması ve tam teşekküllü bir Filistin devletinin kurulmasıdır."

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Putin'e "Rusya'nın Filistin halkının en yakın dostlarından biri olduğunu hissediyoruz" dedi.

Abbas, uzun zamandır beklenen ziyareti için yarına kadar Moskova'da kalacak ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.

Filistin başkanı ayrıca TBMM'de bir konuşma yapacak.

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