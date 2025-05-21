Moskova'da İHA saldırıları: Havalimanları uçuşları durdurdu

Rusya'nın başkent Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşların, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar nedeniyle durdurulduğu bildirildi.



Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya), yapılan yazılı açıklamada, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarının saldırılardan etkilendiği kaydedildi.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehre saldırıda bulunan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.



Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, ülkenin Lipetsk ve Tula bölgelerinde İHA saldırıları nedeniyle mobil internetin kapatıldığı ifade edildi.

Öte yandan Kremlin bugün Ukrayna ile olası ateşkes meselesine ilişkin açıklama yaptı.

KREMLİN: KİMSE SÜRECİ UZATMAK İSTEMİYOR

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, olası bir barış anlaşmasına dair memoranduma ilişkin çalışmaların gizli bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Kimse süreci uzatmak istemiyor ve herkes özenle çalışıyor” dedi.



ABD ile 9'a karşılık 9 tutuklu takası üzerinde çalışma yürütüldüğünü kaydeden Peskov, “İlgili temaslar, elbette ilgili kurumlar arasında yürütülüyor. Sürece dair bir takvim mevcut değil” diye konuştu.

