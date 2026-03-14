Moskova'da internet kesik. Halk çağrı cihazı ve telsiz alıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da mobil internet erişiminde yaşanan geniş çaplı kesintiler, günlük hayatı ve iş dünyasını ciddi şekilde etkilemeye başladı.

Rusya’nın internet denetim kurumu Roskomnadzor’un izleme merkezine göre, 5 Mart’tan bu yana merkezi Moskova’da mobil internet trafiği önceki aya kıyasla ortalama yüzde 20 azaldı.

Kesintiler nedeniyle şehirde telsiz, çağrı cihazı ve sabit telefon satışlarında artış yaşandığı bildirildi.

KREMLİN'DEN “GÜVENLİK ÖNLEMİ” AÇIKLAMASI

Kremlin kesintileri doğruladı ancak nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kesintilerin “sistematik güvenlik önlemleri” kapsamında uygulandığını söyledi.

Peskov, bu uygulamaların “gerektiği sürece devam edeceğini” ifade etti. Analistler, bu adımın Kremlin’in internet üzerindeki kontrolünü artırma politikasının yeni bir aşaması olduğunu belirtiyor.

“BEYAZ LİSTE” SİSTEMİ DEVREDE

Kesintilerin ilk günlerinde Moskova’nın merkezinde mobil internet neredeyse tamamen kesildi. Bir hafta sonra ise yalnızca devletin onay verdiği bazı internet sitelerine erişim yeniden sağlandı. Bu uygulama “beyaz liste” sistemi olarak biliniyor.

Erişime açılan siteler arasında: kamu hizmetleri platformları, bankalar, e-ticaret siteleri ve Kremlin yanlısı medya kuruluşları yer aldı.

GÜNLÜK HAYAT ONLARCA YIL GERİYE GİTTİ

Devlet medyası, Moskova sakinlerine kartla ödeme sorunları yaşanmaması için nakit para taşımalarını tavsiye etti. Ayrıca taksi çağırmak için mobil uygulamalar yerine telefonla arama yapılması önerildi.

Devlet Duması’ndan bir milletvekili “internet erişimli ankesörlü telefonlar” kurulmasını önerirken, bir devlet ajansı yerel bir üniversitedeki bilim insanlarının haritalar yerine yıldızlara bakarak yön bulunabileceğini söylediğini aktardı.

İŞ DÜNYASINA AĞIR DARBE

Kesintiler özellikle işletmeler üzerinde büyük ekonomik baskı oluşturdu. Siber güvenlik uzmanı ve insan hakları örgütü First Department başkanı Dmitrii Zair-Bek, günlük ekonomik kaybın 1 ila 2 milyar ruble (yaklaşık 12–25 milyon dolar) arasında olduğunu söyledi.

Eski bir Kremlin yetkilisine göre karar büyük olasılıkla Rusya’nın iç istihbarat kurumu FSB tarafından alındı.

Yetkili, son haftalarda Telegram mesajlaşma uygulamasına yönelik baskının artırılması ve Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırılarına karşı savunma önlemlerinin güçlendirilmesi sonrası bu adımın atıldığını söyledi.

Yetkili ayrıca Rus sansür kurumlarının Telegram trafiğini teknik olarak tamamen engelleyememesi nedeniyle internet kesintilerinin daha geniş bir alana yayıldığını ifade etti.

DAHA GENİŞ KISITLAMALAR GELEBİLİR

Uzmanlar, Moskova’da uygulanan mobil internet kısıtlamalarının ileride sabit internet ağlarını da kapsayabileceğini düşünüyor.

Açık kaynaklı VPN şirketi Amnezia’nın kurucularından Mazay Banzaev, mobil ağların bir test alanı olarak kullanıldığını belirtti.

Banzaev, “Mobil internet, Rusya’daki internetin tamamı üzerindeki kontrolü sıkılaştırmanın deneme sahası haline gelmiş durumda.” dedi.