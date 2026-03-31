Moskova'da internet kesik, Ruslar dünyadan kopuyor

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimi, internet üzerindeki denetimini genişletme yolunda en kapsamlı adımlarından birini atıyor.

Son haftalarda özellikle Moskova’nın merkezinde yaşanan mobil internet kesintileri ve popüler uygulamalara yönelik yavaşlatmalar, ülkede iletişim altyapısının giderek daha sıkı kontrol altına alındığını ortaya koydu.

GAZETECİLER İNTERNET OLMADAN ÇALIŞTI

Başkentte bir alışveriş merkezinde çıkan yangını takip eden gazetecilerin internet erişimi olmadan çalışmak zorunda kalması, bu yeni dönemin somut örneklerinden biri oldu.

Yetkililer kesintileri güvenlik gerekçesiyle, özellikle Ukrayna’nın insansız hava araçlarına karşı önlem olarak savunuyor. Uzmanlar ise bu uygulamaların olası toplumsal hareketleri bastırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu belirtiyor.

Rusya’da kullanıcılar artık yalnızca bölgesel internet kesintileriyle değil, aynı zamanda yabancı uygulamalara getirilen erişim engelleriyle de karşı karşıya.

TELEGRAM'A YÖNELİK BASKI BÜYÜYOR

Kremlin’in son hedefi ise ülkede 100 milyondan fazla kişinin aktif olarak kullandığı Telegram oldu.

Daha önce Facebook, Instagram, WhatsApp ve YouTube gibi platformları yasaklayan yönetim, şimdi de Telegram’ı işlevsiz hale getirmeye hazırlanıyor.

Kullanıcıların devlet destekli “MAX” adlı yerli uygulamaya yönlendirilmek istendiği belirtilirken, Telegram’ın tamamen engellenebileceğine dair iddialar kamuoyunda ciddi bir tepkiye yol açtı.

Telegram, Rusya’da yalnızca bir mesajlaşma aracı değil, aynı zamanda haber akışının ve kamuoyu tartışmalarının merkezi konumunda bulunuyor. Sürgündeki medya kuruluşlarından gelen içerikler de büyük ölçüde bu platform üzerinden takip ediliyor. Bu nedenle uygulamaya yönelik kısıtlamalar, ülkede kalan son görece serbest dijital alanın da ortadan kalkabileceği endişesini artırıyor.

GÜNLÜK YAŞAMDAKİ AKSAKLIK VE RİSKLER

İnternet kesintileri Rusya’da günlük hayatı doğrudan etkiliyor. Dijital ödeme sistemlerinin devre dışı kalmasıyla birlikte nakit kullanımı yeniden yaygınlaşırken, taksi uygulamalarının çalışmaması ulaşımda aksamalara yol açıyor.

İnsanlar zaman zaman yoldan geçen araçlarla ulaşım sağlamak zorunda kalırken, analog cihazlara olan talebin artması dikkat çekiyor.

Kesintilerin etkisi yalnızca ekonomik ya da sosyal alanla sınırlı değil. Özellikle sağlık alanında ciddi riskler ortaya çıkıyor. Diyabetli çocukların kullandığı ve anlık veri ileten glikoz takip cihazlarının bağlantı sorunları yaşaması, hayati tehlikelere neden olabilecek bir durum olarak öne çıkıyor.

“EGEMEN İNTERNET” HEDEFİ

Rusya’da internet üzerindeki baskının temelleri, 2011-2012 yıllarında yaşanan kitlesel protestoların ardından atıldı. Kremlin, bu süreçten sonra kontrol edilebilir bir dijital yapı oluşturma hedefiyle “egemen internet” politikalarını devreye soktu.

2022’de Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte bu politikalar hız kazandı ve Batılı teknoloji platformları birer birer yasaklandı.

Buna rağmen Telegram uzun süre hem devlet hem de muhalifler tarafından kullanılan nadir platformlardan biri olarak varlığını sürdürdü. Ancak son gelişmeler, Kremlin’in bu alanı da kontrol altına almakta kararlı olduğunu gösteriyor.

UYGULAMAYI KULLANMAK SUÇ SAYILABİLİR

Milyonlarca Rus, kısıtlamaları aşmak için VPN gibi araçlara yönelse de, yetkililerin bu yöntemlere karşı da yeni önlemler hazırladığı belirtiliyor. Telegram’ın “aşırılıkçı” ilan edilmesi gibi adımların atılması halinde, uygulamayı kullanmanın dahi suç sayılabileceği ifade ediliyor.