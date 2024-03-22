Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

Beyaz Saray'dan silahlı saldırı görüntülerinin korkutucu olduğu açıklanırken, Moskova'da yaşayan Amerikalıların bulundukları yerde kalmaları ifade edildi. ABD’nin Rusya Büyükelçiliği, 7 Mart’ta Moskova’daki vatandaşlarına konser alanları da dahil olmak üzere kalabalık alanlardan uzak durmaları uyarısında bulunmuştu.

ABD: SALDIRIDA UKRAYNA'NIN DAHLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN EMARE YOK



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



John Kirby, olayın "korkunç bir silahlı saldırı" olduğunu ve saldırının kurbanlarına başsağlığı dilediklerini ancak olayla ilgili bir değerlendirme yapabilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.



Saldırının Ukrayna ile bir bağlantısının olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Şu anda bu saldırıya Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların dahli olduğuna ilişkin bir emare yok, ancak haberler henüz çok yeni. Buna bakacağız, ancak daha ilk saatte bu Ukrayna ile bağlantılı gibi yanlış bir düşünceye kapılmayın." yorumunu yaptı.



Kirby ayrıca, Rusya içindeki herhangi bir siyasi motivasyon ile bu saldırıyı bağdaştırabilecek herhangi bir emare olmadığını da sözlerine ekledi.



ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin bir süre önce güvenlik uyarısı yayımlamasına ilişkin soruya da yanıt veren Kirby, o güvenlik uyarısıyla bu saldırının spesifik bağlantısının olmadığını belirtti.

"TÜM DÜNYA SALDIRIYI KINAMAK ZORUNDA"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından saldırıyla ilgili açıklama yaptı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." ifadelerini kullandı.



Zaharova, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların, Crocus City Hall'de düzenlenen saldırıya ilişkin bakanlığa telefon ederek, başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti.



Arayanların, "tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen bu kanlı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınayan ifadeler kullandığını" kaydeden Zaharova, kurbanları kurtarmak için çaba sarfedildiğini kaydetti.