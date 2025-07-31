Moskova'da kritik görüşme: "Yeni Suriye'yi temsil ediyoruz"

Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani arasındaki kritik görüşme başladı.

Ortak basın toplantısında konuşunda Lavrov, "Umuyoruz ki Suriye Cumhurbaşkanı, ekim ayında Moskova'daki Rusya-Arap zirvesine katılır" dedi.

Şeybani ise yaptığı açıklamada, yeni Suriye'yi temsil ettiklerini ve Rusya'yla doğru ilişkiyi kurmak istediklerini söyledi.

Şeybani, "Birleşik ve güçlü Suriye için bir çok fırsat var, umarız Rusya bu yolda bizim yanımızda durur" dedi.



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