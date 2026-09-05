Moskova'da kritik zirve. ABD heyetinin Putin ile görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in, ABD Başkanı Donald Trump 'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesi başladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i başkent Moskova'da kabul etti.

Görüşmenin başında Putin, Witkoff ile Kushner'i Moskova'da ağırlamaktan memnun olduğunu belirterek, "Bugün ele alacağımız durum basit değil. Görüşmeye başlamadan önce Trump'a şükranlarımı ve en iyi dileklerimi iletmenizi rica ederim." ifadesini kullandı.

ZELENSKİ'DEN ÜÇ GÜN SALDIRMAMA TALİMATI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcilerinin ziyareti nedeniyle Moskova'ya saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Zelenski, "Müzakere sürecine dahil olan kentlere yönelik hava saldırılarına ara verilmesi rejimine uymaya hazırız. Bugün, yarın ve pazartesi Moskova'ya yönelik saldırılardan kaçınacağız. Rusların da Kiev'e yönelik saldırılardan kaçınmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın diplomatik alanda da "yüzde 100 güçlü ve etkili" olması gerektiğini vurgulayan Zelenski, ABD heyetinin katılımıyla yarın Kiev'de gerçekleştirilecek diplomatik temasların planının onaylandığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'li temsilcilerin ziyareti kapsamında Rus ordusuna 3 gün boyunca Kiev'e saldırmama talimatı vermişti.