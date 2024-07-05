Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devralan Macaristan'ın lideri Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gitti.
Orban, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, "barış misyonunda" olduğunu söyledi.
Ancak Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna konusunda Orban'ın AB'yi temsil etme yetkisinin olmadığını söyleyerek ziyarete tepki gösterdi.
Putin ise görüşmede, Orban'ın AB adına konuşmasını beklediğini ifade etti.
Kremlin'de İki liderin bir araya geldiği toplantıda Putin, Orban'a "Ukrayna krı̇zı̇ konusunda görüş alışverı̇şı̇nde bulunacağımızı umuyorum. Barış önerilerimi biliyorsunuz" dedi.
Orban ise Putin'e, "Avrupa ı̇çı̇n önemlı̇ olan bazı konularda görüşlerı̇nı̇zı̇ öğrenmek ı̇stı̇yorum" diyerek, "Macarı̇stan yavaş yavaş hem Rusya hem de Ukrayna ı̇le konuşabı̇len son Avrupa ülkesı̇ olacak ve ben bu fırsatı kullanmak ı̇stı̇yorum" ifadelerini kullandı.
KİEV'İN DÖRT BÖLGEDEN ÇEKİLMESİ TALEBİNİ YİNELEDİ
İki lider, toplantıdan sonra yeni açıklamalar yaptı.
İlk sözü alan Rus lider Putin, Orban'la faydalı ve dürüst görüşmeler yaptıklarını ve Ukrayna krizini dindirmek için olası yolları tartıştıklarını söyledi.
Orban'ın ateşkes çağrısı yaptığını dile getirerek, "Kiev, kazanana kadar savaşı bitirmeye hazır değil" dedi ve daha önce duyurduğu, ilhak edilen dört bölgenin Rusya'ya verilmesini içeren ateşkes anlaşmasını yeniden dile getirdi.
Putin ayrıca Macaristan'ın Avrupa Birliği'ndeki başkanlığını dikkate aldıklarını, görüşmede AB ile bağları tartıştıklarını söyledi ve Rusya-AB ilişkilerinin en düşük seviyede olduğu belirtti.
Son olarak şunları ekledi: "Orban bize Batı'nın bakış açısını aktardı. Biz bunu diyaloğu yeniden inşa etmek için bir girişim olarak görüyoruz."
ALTI AYLIK SÜREYİ "BARIŞ MİSYONU" OLARAK NİTELENDİRDİ
Macaristan Başbakanı Orban ise toplantı sonrası ilk açıklamasında, Putin ile Avrupa'da barışın en önemli olduğu dönemde bir araya geldiklerini söyledi.
Ülkesinin, AB dönem başkanlığını yürüteceği önümüzdeki altı ayı "barış misyonu" olarak gördüğünü ifade etti.
Orban, "Moskova ve Kiev'in bakış açıları birbirinden uzak. Savaşı bitirmek için atılması gereken çok adım var ancak biz diyalogu yeniden inşa etmek için ilk adımı attık. Bu işi devam ettireceğim" diye konuştu.
AB LİDERLERİNDEN "TEMSİL YETKİSİ YOK" TEPKİSİ
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ziyaretten önce yaptığı açıklamada, Macar liderin AB'yi değil, kendi ülkesini temsil edeceğini söyledi.
Borrell, AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın lideri Orban'ın ziyaretinin, yalnızca Macaristan ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı.
AB dönem başkanlığının bir üye ülkeye, AB adına dış temsil yetkisi vermediğini ifade etti.
Borrell, "Başbakan Orban, Moskova'yı ziyaret etmek için AB Konseyinden herhangi bir talimat almadı. Bu pozisyon, AB ile Putin arasındaki resmi temasları kapsamıyor. Dolayısıyla Macaristan Başbakanı, hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor" diye konuştu.
İDDİALAR TARTIŞMA YARATMIŞTI
Viktor Orban'ın Moskova'ya giderek Putin ile görüşeceği dün basına yansımış, bunun üzerine AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur" uyarısında bulunmuştu.
Orban da bu sabah yayımladığı mesajında amacının birliği temsil ederek müzakere başlatmak olmadığını, yalnızca barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek istediğini belirtti.
Orban, Rusya'yı ziyaret ederek Putin'le görüşüp görüşmeyeceği iddialarına ise açıklık getirmemişti.
KİEV: UKRAYNA'SIZ ANLAŞMA YAPILAMAZ
Ukrayna da görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu ziyaret kararı Macar tarafınca Ukrayna ile herhangi bir mutabakat ya da koordinasyon olmaksızın alınmıştır" denildi.
Açıklamanın devamında, "Ülkemiz için 'Ukrayna olmadan Ukrayna ile ilgili anlaşma yapılamaz' ilkesi dokunulmazdır ve tüm devletleri bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
NATO'YU BİLGİLENDİRMİŞ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya yapacağı ziyaret öncesinde NATO'daki mevkidaşlarını bilgilendirdiğini söyledi.
Stoltenberg, "Elbette Viktor Orban bu toplantılarda NATO'yu temsil etmiyor. O kendi ülkesini temsil ediyor" dedi.
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