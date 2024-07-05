Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devralan Macaristan'ın lideri Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

Orban, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, "barış misyonunda" olduğunu söyledi.

Ancak Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna konusunda Orban'ın AB'yi temsil etme yetkisinin olmadığını söyleyerek ziyarete tepki gösterdi.

Putin ise görüşmede, Orban'ın AB adına konuşmasını beklediğini ifade etti.

Kremlin'de İki liderin bir araya geldiği toplantıda Putin, Orban'a "Ukrayna krı̇zı̇ konusunda görüş alışverı̇şı̇nde bulunacağımızı umuyorum. Barış önerilerimi biliyorsunuz" dedi.

Orban ise Putin'e, "Avrupa ı̇çı̇n önemlı̇ olan bazı konularda görüşlerı̇nı̇zı̇ öğrenmek ı̇stı̇yorum" diyerek, "Macarı̇stan yavaş yavaş hem Rusya hem de Ukrayna ı̇le konuşabı̇len son Avrupa ülkesı̇ olacak ve ben bu fırsatı kullanmak ı̇stı̇yorum" ifadelerini kullandı.

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İki lider, toplantıdan sonra yeni açıklamalar yaptı.

İlk sözü alan Rus lider Putin, Orban'la faydalı ve dürüst görüşmeler yaptıklarını ve Ukrayna krizini dindirmek için olası yolları tartıştıklarını söyledi.

Orban'ın ateşkes çağrısı yaptığını dile getirerek, "Kiev, kazanana kadar savaşı bitirmeye hazır değil" dedi ve daha önce duyurduğu, ilhak edilen dört bölgenin Rusya'ya verilmesini içeren ateşkes anlaşmasını yeniden dile getirdi.

Putin ayrıca Macaristan'ın Avrupa Birliği'ndeki başkanlığını dikkate aldıklarını, görüşmede AB ile bağları tartıştıklarını söyledi ve Rusya-AB ilişkilerinin en düşük seviyede olduğu belirtti.

Son olarak şunları ekledi: "Orban bize Batı'nın bakış açısını aktardı. Biz bunu diyaloğu yeniden inşa etmek için bir girişim olarak görüyoruz."

ALTI AYLIK SÜREYİ "BARIŞ MİSYONU" OLARAK NİTELENDİRDİ

Macaristan Başbakanı Orban ise toplantı sonrası ilk açıklamasında, Putin ile Avrupa'da barışın en önemli olduğu dönemde bir araya geldiklerini söyledi.

Ülkesinin, AB dönem başkanlığını yürüteceği önümüzdeki altı ayı "barış misyonu" olarak gördüğünü ifade etti.

Orban, "Moskova ve Kiev'in bakış açıları birbirinden uzak. Savaşı bitirmek için atılması gereken çok adım var ancak biz diyalogu yeniden inşa etmek için ilk adımı attık. Bu işi devam ettireceğim" diye konuştu.