Moskova'da Rus subayın aracına bombalı saldırı | Bakan Yerlikaya: Terörist Bodrum'da yakalandı

Rusya istihbarat servisinden (GRU) bir subayın, Ukrayna'nın Moskova'da bir araca düzenlediği bombalı saldırıda yaralandığı bildirildi. Rus yetkililer araçta bulunan subayın eşinin de yaralandığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının faili Evgenii Serebriakov'un Bodrum'da yakalandığını açıkladı.

Moskova'da Rus subayın aracına bombalı saldırı | Bakan Yerlikaya: Terörist Bodrum'da yakalandı

Ukrayna'nın bugün 'nın başkentine düzenlediği saldırıda bir Rus askeri yetkilinin ve eşinin yaralandığı bildirildi.

Rus Kommersant gazetesinin ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın GRU (Baş İstihbarat Dairesi) askeri istihbaratından bir subayın, bu sabah Moskova'da meydana gelen araç patlamasında bacakları koptu.

Habere göre patlama, Sinyavinskaya Caddesi üzerindeki otoparkta meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Irina Volk, aracın tanımlanamayan bir cismin patlaması sonucu havaya uçtuğunu bildirdi.

Kommersant'a göre patlayıcı cihazın TNT eşdeğeri yarım kiloydu.

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, olayın, kurumun merkez ofisinde inelenmesi talimatını verdi.

Moskova Soruşturma Komitesi'nden müfettişler ve adli tıp uzmanlarının, operasyonel servislerle birlikte olay yerini incelediği belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili ve bir ceza davası açıldığını duyurdu.

SALDIRGAN BODRUM'DA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilerleyen saatlerde saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Ali Yerlikaya, Moskova'da iki kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov'un, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Rusya'dan Avrupa Birliği'ne misilleme hazırlığı

Rusya'dan Avrupa Birliği'ne misilleme hazırlığı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı!

DÜNYA HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Biden'dan adaylıktan çekilme kararı sonrası ilk açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Biden'dan adaylıktan çekilme kararı sonrası ilk açıklama

İçeride alkış, dışarıda protesto: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuştu

İçeride alkış, dışarıda protesto: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuştu

Trump'a suikast girişimi: Saldırgan 11 dakika boyunca dron uçurmuş

Trump'a suikast girişimi: Saldırgan 11 dakika boyunca dron uçurmuş

Almanya, Hizbullah'a destek verdiği iddiasıyla Hamburg İslam Merkezi'ni yasakladı

Almanya, Hizbullah'a destek verdiği iddiasıyla Hamburg İslam Merkezi'ni yasakladı

İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait uçak Avustralya'da düştü

İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait uçak Avustralya'da düştü

Harris'e Hindistan'daki köyünden destek: "Gurur duyuyoruz"

Harris'e Hindistan'daki köyünden destek: "Gurur duyuyoruz"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...