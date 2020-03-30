Moskova'da sokağa çıkma kısıtlaması

Moskova'da corona virüs salgını nedeniyle önlemler artıyor. Yeni tedbirlere göre kentte yaşayan herkes kendini karantinaya alacak, zorunlu olmayan durumlar dışında evden çıkılamayacak.

Reuters - Anadolu Ajansı 30.03.2020 - 03:37

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Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Moskova Belediyesi, daha önce alınan önlemlere uyulmaması nedeniyle tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı.

Yeni tedbirlere göre, 30 Mart'tan itibaren tüm başkent sakinleri, yaş gözetmeksizin evde kendini karantinaya alacak.

Sadece acil tıbbi yardım ihtiyacı olanlarla işe gitmek zorunda kalanlar dışarı çıkabilecek.

Vatandaşların evine en yakın market ve eczaneye gitmesine, çöp atmasına izin verilecek.

Evcil hayvan sahipleri hayvanlarını gezdirmek için evinin en fazla 100 metre uzağına gidebilecek.

Moskova'ya giriş ve çıkışlarda bir sınırlama getirilmezken, şehirde gerekçe göstermeksizin dışarıda dolaşılmayacak.

Ayrıca, ilerleyen günlerde sadece özel izinle evden çıkışlara izin verilecek ve önlemlere uyulması için akıllı takip sistemi kullanılacak.

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