Moskova’da şüpheli ölüm: Rus başkan yardımcısı pencereden düştü

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft'in Başkan Yardımcısı Andrey Badalov, Moskova'da pencereden düşerek hayatını kaybetti.

TASS'ın haber ajansının kolluk kuvvetlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Badalov'un cansız bedeni, Rublevskoye Otoyolu üzerindeki bir evin pencerelerinin altında bulundu.

Kaynak, “Ön ölüm nedeni intihar” dedi.

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi'nin Badalov'un intihara sürüklenmesine ilişkin cezai takibat başlatılması ya da bunun reddedilmesi gibi usule ilişkin bir kararla sonuçlanacak bir soruşturma yürüttüğü belirtildi.

17'nci kattan düştüğü belirtilen Badalov'un sağlık sorunları yaşadığı aktarıldı.

Badalov 2021'den bu yana Transneft'in dijital dönüşüm ve bilgi teknolojilerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.