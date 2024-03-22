Moskova'da terör saldırısı: Birçok ülkeden kınama mesajı geldi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

Rus Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada ilk verilere göre konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." dedi.

Birçok ülkeden gerçekleşen terör saldırısı sonrası kınama mesajı yayınlandı.

TÜRKİYE, MOSKOVA'DA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISINI KINADI



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."

AZERBAYCAN: TERÖR EYLEMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, "Bu korkunç terör saldırısı bizi derinden sarstı. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, Azerbaycan halkı ve kendi adıma size, Rus halkına ve yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İRAN, MOSKOVA’DAKİ TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINADI



İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.



Moskova'daki terör eylemini şiddetle kınadığını belirten Abdullahiyan, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Rusya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.



Abdullahiyan, "Teröre karşı ortak ve etkili bir mücadele, uluslararası toplumun ciddi ve ayrımcı olmayan eylemlerini gerektirir." ifadelerini kullandı.