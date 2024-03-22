Moskova'da terör saldırısı: Birçok ülkeden kınama mesajı geldi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi.
Rus Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada ilk verilere göre konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." dedi.
Birçok ülkeden gerçekleşen terör saldırısı sonrası kınama mesajı yayınlandı.
TÜRKİYE, MOSKOVA'DA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISINI KINADI
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."
AZERBAYCAN: TERÖR EYLEMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, "Bu korkunç terör saldırısı bizi derinden sarstı. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, Azerbaycan halkı ve kendi adıma size, Rus halkına ve yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
İRAN, MOSKOVA’DAKİ TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINADI
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.
Moskova'daki terör eylemini şiddetle kınadığını belirten Abdullahiyan, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Rusya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.
Abdullahiyan, "Teröre karşı ortak ve etkili bir mücadele, uluslararası toplumun ciddi ve ayrımcı olmayan eylemlerini gerektirir." ifadelerini kullandı.
KAZAKİSTAN, MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINADI
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kazakistan, Moskova'daki sivillere yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyor." denildi.
Açıklamada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, terörizmin hiçbir haklı gerekçesinin olmadığına inandığını ve Birleşmiş Milletlerin üye ülkelerini, masum insanlara yönelik bu tür şiddeti reddetmeye çağırdığı kaydedildi.
Kazakistan'ın ilgili güçlerinin gerekirse Rus kolluk kuvvetlerine yardım sağlayacağı aktarılan açıklamada, Tokayev'in terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı dilediği bildirildi.
Öte yandan Kazakistan'ın Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki vatandaşları için acil hat oluşturulduğunu duyurdu.
KIRGIZİSTAN TERÖRÜ SALDIRISINI ŞİDDETLE KINADI
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki terör saldırısına yönelik açıklama yayımladı.
Açıklamada, terörizmin, tüm biçimleri ve tezahürleriyle, uluslararası barışa, güvenliğe ve istikrara yönelik en ciddi tehditlerden birini temsil ettiği ifade edilerek, "Mübarek Ramazan ayında gerçekleştirilen bu insanlık dışı terör saldırısından etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.
Öte yandan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taziye mesajı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Caparov, mesajında, "Bu suçu şiddetle kınıyoruz, bu kötülüğe etkin bir şekilde mücadeleye yönelik çalışmalarınıza desteğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.
BM: RUSYA'DAN GELEN HABERLERİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq "Rusya'dan gelen haberleri üzüntüyle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
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