Moskova’da Türkiye-Rusya zirvesi | Hakan Fidan: Karadeniz girişiminin canlanması için elimizden geleni yapmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili konuları ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
Fidan - Lavrov görüşmesi, 4 Eylül’de Soçi’de gerçekleşecek Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin zirvesi öncesinde hazırlık niteliği taşıyor.
Görüşme öncesinde konuşan Fidan da bu duruma dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanlarımızın görüşmesine hazırlık yapacağız.” dedi.
Zirvenin en önemli başlıklarından bir tanesi ise Rusya tarafının 17 Temmuz’da çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması oldu.
GÖRÜŞME SONRASI ORTAK AÇIKLAMA
İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Lavrov, görüşmede Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecini değerlendirdiklerini söyledi.
Rus Bakan, “Ankara ve Şam’ın diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmesine yardımcı olacak ek adımlar ele alındı.” ifadelerini kullandı.
LAVROV: GÜVENCE SAĞLANMADIĞI SÜRECE İLERLEME OLMAZ
Lavrov, Tahıl Koridoru konusunda, güvence sağlanmadığı sürece ilerleme olmayacağını söyledi.
Lavrov Rus tahılının ihracatıyla ilgili Batı'nın sözünde durmadığını belirterek, “BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz.” dedi.
HAKAN FİDAN: ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU TEYİT ETTİM
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine dikkat çekti.
“Karadeniz girişiminin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı” diyen Hakan Fidan, “Girişimin canlandırılmasının her iki alanda istikrarı geri getireceğine olan inancımızı tekrar ettim. Elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu teyit ettim.” dedi.
Fidan, anlaşmanın Karadeniz'in istikrarı açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.
Anlaşmanın yeniden hayata geçmesi için Birleşmiş Milletler’in de girişimleri olduğunu aktaran Hakan Fidan, Ankara’nın BM ile yoğun temas halinde olduğunu söyledi.
“Rusya’nın pozisyonunu ve taleplerini anlamaya çalışan bir süreç var” diyen Fidan, “Daha önceki süreçte ortaya çıkan aksaklıklar ve alınan derslerin bu dönemde tekrar etmemesi için neler yapabiliriz, bununla ilgili yürütülen çalışmalar var.” ifadelerini kullandı.
"ÖN HAZIRLIK YAPMIŞ OLDUK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi sırasında konuya daha stratejik bir çerçeveden bakılacağını söyleyen Fidan, “Liderlerimize sunacağımız brifingin ön hazırlığını yapmış olduk.” dedi.
Hakan Fidan yarın da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.
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