Moskova’da Türkiye-Rusya zirvesi | Hakan Fidan: Karadeniz girişiminin canlanması için elimizden geleni yapmaya hazırız

HAKAN FİDAN: ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU TEYİT ETTİM



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine dikkat çekti.



“Karadeniz girişiminin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı” diyen Hakan Fidan, “Girişimin canlandırılmasının her iki alanda istikrarı geri getireceğine olan inancımızı tekrar ettim. Elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu teyit ettim.” dedi.



Fidan, anlaşmanın Karadeniz'in istikrarı açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.



Anlaşmanın yeniden hayata geçmesi için Birleşmiş Milletler’in de girişimleri olduğunu aktaran Hakan Fidan, Ankara’nın BM ile yoğun temas halinde olduğunu söyledi.



“Rusya’nın pozisyonunu ve taleplerini anlamaya çalışan bir süreç var” diyen Fidan, “Daha önceki süreçte ortaya çıkan aksaklıklar ve alınan derslerin bu dönemde tekrar etmemesi için neler yapabiliriz, bununla ilgili yürütülen çalışmalar var.” ifadelerini kullandı.



"ÖN HAZIRLIK YAPMIŞ OLDUK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi sırasında konuya daha stratejik bir çerçeveden bakılacağını söyleyen Fidan, “Liderlerimize sunacağımız brifingin ön hazırlığını yapmış olduk.” dedi.



Hakan Fidan yarın da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.