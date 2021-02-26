Moskova'da yine arızalanan Boeing 777 uçağı acil iniş yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçen hafta United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, Honolulu'ya gitmek üzere havalandıktan sonra arızalandı.



Uçağın motorunun patlaması üzerine uçaktan fırlayan motor parçaları Colorado Broomfield'daki bir evin üzerine düştü. Yaşanan talihsiz olayın ardından kısa bir süre sonra kaynağa göre, Hong Kong'dan kalkış yapan ve İspanya'nın başkenti Madrid'e kargo taşıyan Boeing 777 tipi Rossia Airlines'e ait uçağın sol kanat motor kısmında arıza meydana geldiği ifade edildi.



Rus medyası, motordan çıkan alevlerin üzerine pilotların başkent Moskova'daki Hava Trafik Kontrol kulesi ile iletşime geçerek iniş izni istediğini aktardı. Moskova'daki Şeremetyovo Uluslararası Havaalanı'nda güvenlik önlemleri alındıktan sonra uçağa iniş izni verildi. Uçağın acil iniş gerçekleştirdiği ifade edildi.



GEÇTİĞİMİZ HAFTA ARIZALANMIŞ, PARÇALARI EVLERE DÜŞMÜŞTÜ



ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanından Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçağın motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalanmıştı.



Sağ motoru arızalanan uçak havalimanına güvenli bir şekilde geri dönmüştü.



Küçük çaplı kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmezken, uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınındaki evlerin bahçesine düşmüştü.



ABD Federal Havacılık İdaresi, United Havayollarına acil iniş yapan uçağını soruşturma talimatı verdi



KULLANIMI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU



ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Havayollarından, önceki gün Colorado eyaletinde kalkıştan hemen sonra arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 tipi uçakla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.



FAA Başkanı Steve Dickson yaptığı açıklamada, ülkede iç hat uçuşu için havalanan ancak dakikalar içinde motorundaki arıza nedeniyle acil iniş yapan uçağa ilişkin United Havayollarından tüm Boeing 777'lerle ilgili soruşturma başlatması talimatı verdi.



Dickson, ön değerlendirmeye göre yalnızca Boeing 777 tipi uçakta kullanılan motor türüne özgü olan fan kanatçıklarının denetlenmesi gerektiğini belirtti.



Ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden United Havayolları da Boeing 777'lerin kullanımının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.



Şirket açıklamasında, bu uçakların güvenlik standartlarına uygunluğundan emin olmak için atılacak adımlara dair, FAA ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ile yakından çalışıldığı ifade edildi.



KARA KUTU LABORATUVARA GÖNDERİLDİ



Bu arada, NTSB acil iniş yapan uçağın kokpit ses kayıt cihazı ile kara kutusunun incelenmek üzere Washington'daki laboratuvarlarına gönderildiğini duyurdu.



FAA'dan yapılan açıklamada, ABD'de yalnızca United Havayollarının filosunda, Pratt&Whitney PW4000 motorları olduğu kaydedildi.



Boeing 777’de iki adet Pratt&Whitney PW4000 motoru bulunuyor.