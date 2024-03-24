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Moskova'daki saldırıda eski güzellik kraliçesi de hayatını kaybetti

Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı sonucunda en az 133 kişi hayatını kaybetti. DAEŞ'in üstlendiği saldırıya dünyadan tepkiler artarak devam ediyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oluyor. Rusya Sağlık Bakanlığı, eski güzellik kraliçesi Ekaterina Novoselova'nın da ölenler arasında olduğunu bildirdi. Sekiz yaşında bir çocuk ise yaralanlar arasında ve durumu kritik.

Moskova'daki saldırıda eski güzellik kraliçesi de hayatını kaybetti

Moskova'daki katliamın ardından bugün 1 günlük yas tutuyor.

Crocus belediye binası'nda, 133 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü üstlenmişti.

Rusya Sağlık Bakanlığı, öldürülenlerin kimliklerini açıkladı.

Kurbanlar arasında eski güzellik kraliçesi Ekaterina Novoselova da var.

Novoselova'nın 2001 yılında memleketi Tver'de güzellik yarışmasını kazandığı ve son zamanlarda Moskova'da yaşadığı belirtildi.

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Kurbanlardan bir diğeri ise aslen Yekaterinburglu olan Ural Devlet Ekonomi Üniversitesi mezunu 44 yaşındaki Natalia Zudina'ydı.

35. doğum gününe günler kalan 34 yaşındaki Pavel Okishev ve 33 yaşındaki eşi fotoğrafçı Irina Okisheva da saldırıda hayatını kaybetti.

Yaralananlar arasında ise sekiz yaşında bir çocuk da bulunduğu ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Son yıllarda Rusya'da meydana gelen en ölümcül saldırıda, 6 bin kişilik konser salonunun çatısı da yangın sonrası çökmüş, enkazdan cansız bedenler çıkarılmıştı.

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