Moskova'daki saldırıda eski güzellik kraliçesi de hayatını kaybetti

Kurbanlardan bir diğeri ise aslen Yekaterinburglu olan Ural Devlet Ekonomi Üniversitesi mezunu 44 yaşındaki Natalia Zudina'ydı.



35. doğum gününe günler kalan 34 yaşındaki Pavel Okishev ve 33 yaşındaki eşi fotoğrafçı Irina Okisheva da saldırıda hayatını kaybetti.



Yaralananlar arasında ise sekiz yaşında bir çocuk da bulunduğu ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.



Son yıllarda Rusya'da meydana gelen en ölümcül saldırıda, 6 bin kişilik konser salonunun çatısı da yangın sonrası çökmüş, enkazdan cansız bedenler çıkarılmıştı.