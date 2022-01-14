Moskova'daki Türk-Ermeni temsilcileri görüşmesi 1,5 saat sürdü

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Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan habere göre, Moskova'da 13 yıl sonra gerçekleşen Türk-Ermeni görüşmeleri sona erdi.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ikili görüşme, bir buçuk saat sürdü.



Türk ve Ermeni tarafları arasında gerçekleşen görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı, Moskova’da yapılan Türk- Ermeni görüşmelerine dair açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da biraraya gelmiştir. Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır."



TEMSİLCİLERİN ATANMA SÜRECİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Aralık 2021'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının sinyallerini vermişti.



Büyükelçi Serdar Kılıç, 15 Aralık’ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.



Ermenistan da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı.