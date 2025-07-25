Moskova'dan 30 gün açıklaması: "Putin ve Zelenski görüşemez"

Moskova, olası bir liderler görüşmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında bir zirvenin, ancak bir barış anlaşması imzalanmasına yönelik son adım olarak gerçekleşebileceğini belirtti

Gazetecilere açıklamada bulunan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, böyle bir görüşmenin Ukrayna'nın önerdiği gibi ağustos bitmeden gerçekleşmesinin olası görünmediğini söyledi.

Peskov, bir kez daha iki tarafın müzakere tutumları arasında "büyük bir fark" olduğunu dile getirdi.

Basın mensuplarının, "Böyle karmaşık bir süreç 30 gün içinde çözülebilir mi? sorusuna Peskov, "Açıkçası bu pek olası değil" yanıtını verdi.

TRUMP'IN VERDİĞİ 50 GÜNLÜK SÜRE DOLUYOR

Ukrayna'dan bir delege, çarşamba günü, iki ülke arasında yapılan son kısa barış görüşmelerinin ardından, Kiev'in Ağustos ayında Putin-Zelenski görüşmesi önerdiğini, çünkü bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta anlaşma için belirlediği 50 günlük süreye denk geldiğini söyledi.



Trump, eylül ayı başlarına kadar bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya'ya ve Rusya'nın ihracatını satın alan ülkelere yeni yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulundu.



Peskov, iki tarafın müzakere pozisyonlarını bir kez daha “tamamen zıt” olarak nitelendirerek, “Bu iki tarafın bir gecede uzlaşması olası değil. Bu, çok karmaşık diplomatik çalışmalar gerektirecek” dedi.