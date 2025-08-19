Moskova'dan barış mesajı: "Çok derin bir yaklaşım"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alaska'da düzenlenen ABD-Rusya zirvesini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin iyi bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, özellikle Alaska'daki toplantıdan sonra, bu krizi çözmek için çok daha derin bir yaklaşım benimsedi" dedi.

Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulunan Lavrov, Trump ve ekibinin Ukrayna konusunda uzun vadeli, sürdürülebilir ve güvenilir bir sonuca ulaşmayı samimi bir şekilde istediğini kaydetti.

ABD'nin, Ukrayna krizinin ardındaki temel nedenlerin ortadan kaldırılmasına olan ihtiyacı daha fazla anladığını vurgulayan Lavrov, Putin'in söz konusu nedenler hakkında daha önce çok sayıda açıklama yaptığının altını çizdi. Ukrayna konusunda üçlü veya ikili hiçbir müzakere formatını reddetmediklerini söyledi.



KRİTİK BÖLGELER İÇİN NE DEDİ?



Ukrayna'daki Kırım ve Donbas gibi bölgelere atıfta bulunarak bazı bölgeleri ele geçirmeyi hiçbir zaman hedeflemediklerini belirten Lavrov, şunları söyledi: "Amacımız, yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, hem Kırım'da hem de Donbas'ta bu topraklar için kan döken, Odesa, Nikolayev ve diğerleri gibi şehirler, limanlar, fabrikalar, tesisler ve fabrikalar kuran insanları, Rus halkını korumaktı."



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, anayasa elvermediği için toprak meselesini masaya getirmeyeceğine yönelik açıklamalar yaptığını anımsatan Lavrov, Rus diline yönelik yasakların ise yasalaştığını ifade etti.



Lavrov, Ukrayna Anayasası'na göre Rusların ve diğer azınlıkların haklarının korunması gerektiğini belirterek, "Anayasasını gerçekten önemsiyorsa, o zaman bu yükümlülüğün yer aldığı ilk maddelerinden başlamalıdır" diye ekledi.

