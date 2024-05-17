Rusya, Batı'yı, "ateşle oynadığı" iddiasıyla uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Ukrayna'nın Rusya'yı vurmak için Batılı füze ve silahları kullanmasına izin verdiğini ve Moskova'nın bu tür eylemleri cevapsız bırakmayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son saldırıların arkasında ABD ve İngiltere'nin parmağı olduğu belirtildi.

Washington ve Londra, Ukrayna'nın Rus hedeflerine karşı uzun menzilli roketler ve ağır silahlar kullanmasına izin vererek çatışmayı tırmandırmakla suçlandı.



Açıklama şu ifadeler kullanıldı: “Bir kez daha Washington, Londra, Brüksel ve diğer Batı başkentlerini ve onların kontrolü altındaki Kiev'i ateşle oynadıkları konusunda net bir şekilde uyarmak istiyoruz. Rusya, topraklarına yönelik bu tür tecavüzleri cevapsız bırakmayacaktır.”

