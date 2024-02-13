Moskova'dan Batı'ya "Rus varlıkları" uyarısı: Hırsızlığa yanıt vereceğiz

Rusya, Moskova'nın bloke edilen varlıkları konusunda Batı'ya sert uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yüz milyarlarca dolar değerindeki Rus varlıklarına el koyması halinde Moskova'nın "çok sert karşılık vereceğini" söyledi.



Kremlin'den yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Mülkümüzü kamulaştırmaya yönelik her türlü kararın dünya ekonomisi üzerinde çok ciddi bir etkisi olacaktır. Mülklerimiz kamulaştırılırsa ilgili herkesi yasal işlemlerle takip edeceğiz. "

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022'de Ukrayna'ya asker göndermesinin ardından ABD ve müttefikleri, Rusya'nın merkez bankası ve maliye bakanlığı ile işlemleri yasaklayarak Batı'daki yaklaşık 300 milyar dolarlık egemen Rus varlığını bloke etmişti.



UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASINDA KULLANILACAK

AB dün, dondurulmuş Rus merkez bankası varlıklarından elde edilen "talih kuşu kârlarını" kenara ayırmak için bir yasa kabul ederek, blokun parayı Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse etmek için kullanma amacına yönelik ilk somut adımı attığını açıkladı.



Rusya'nın TASS haber ajansının aktardığına göre Zaharova, "Bu bir hırsızlıktır. Bu size ait olmayan bir şeye el koymaktır" dedi.



Zaharova, Rusya'nın esasen hırsızlarla uğraştığını düşündüğü için Moskova'dan gelecek yanıtın "son derece sert" olacağını söyledi.



Zakharova, "Ülkemizin bunu hırsızlık olarak nitelendirdiği düşünüldüğünde, tutum hırsızlara karşı olacaktır. Siyasi manipülatörler olarak değil, abartılmış teknoloji uzmanları olarak değil, ama hırsızlar gibi" ifadelerini kullandı.





