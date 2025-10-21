Moskova'dan Batı'ya tepki: AB ve NATO'nun başka hedefi yok

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin, uluslararası arenada Rusya ile ilgili her şeyi baltalamak için çalıştığını söyledi.

Başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunan Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dün ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptığına dikkat çekti.



Ryabkov, CNN'in Beyaz Saray yetkililerinde dayandırdığı haberde, "Lavrov ile Rubio'nun son günlerde hazırlığı yapılan görüşmenin ertelendiği" yönündeki iddiaya ilişkin, "Üzerinde mutabık kalınmayan bir şey ertelenemez. Çeşitli bilgi kaynaklarının, özellikle de Batılı olanların, spekülasyonlara yol açmak için asılsız bilgiler yayacağı bir durumla karşı karşıya kalmaya devam edeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.



Ayrıca ileride iki Bakan arasında yeniden telefon görüşmesinin yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

"EN YIKICI GÜÇ"



Batı'nın eylemlerini değerlendiren Ryabkov, "AB ve NATO üyesi olan ülkeler, her şeyi baltalamak için çalışıyor. Rusya'ya zarar vermek, pozisyonlarımızı zayıflatmak, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümünü zorlaştırmak dışında başka hedefleri yok" diye konuştu.

Bunun AB politikasının tek hedefi olduğunu belirten bakan yardımcısı şunları ekledi: "Bu, bugün uluslararası arenada en yıkıcı güç. Dolayısıyla çeşitli yıkıcı girişimleri hiç şaşırtıcı değil. Biz buna hazırlıklıyız. Buna nasıl karşı koyacağımızı biliyoruz."