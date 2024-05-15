Moskova'dan Estonya'ya yanıt: Meşru askeri hedefler olarak göreceğiz

Estonya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyi değerlendirdiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapan Moskova, Avrupa'ya uyarısını tekrarladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna'ya gönderilen yabancı paralı askerler ve yabancı silahların meşru askeri hedefler olarak görüleceğini söyledi.

Moskova'dan Estonya'ya yanıt: Meşru askeri hedefler olarak göreceğiz

Moskova, Batı'nın 'ya asker gönderme tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, Moskova'nın 'ya gönderilen yabancı paralı askerleri ve yabancı silahları meşru askeri hedefler olarak göreceğini söyledi.

Zakharova bu hafta NATO üyesi 'nın Ukrayna'ya asker gönderip göndermemeyi değerlendirdiği yönündeki haberleri yorumladı.

Benzer öneriler, aralarında Fransa'nın da bulunduğu diğer Avrupa ülkeleri tarafından da dile getirilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hem içeride hem de savaş alanında daha saldırganlaştığını belirterek, "Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini" söylemişti.

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