Moskova'dan Estonya'ya yanıt: Meşru askeri hedefler olarak göreceğiz

Moskova, Batı'nın Ukrayna'ya asker gönderme tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna'ya gönderilen yabancı paralı askerleri ve yabancı silahları meşru askeri hedefler olarak göreceğini söyledi.



Zakharova bu hafta NATO üyesi Estonya'nın Ukrayna'ya asker gönderip göndermemeyi değerlendirdiği yönündeki haberleri yorumladı.

Benzer öneriler, aralarında Fransa'nın da bulunduğu diğer Avrupa ülkeleri tarafından da dile getirilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hem içeride hem de savaş alanında daha saldırganlaştığını belirterek, "Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini" söylemişti.