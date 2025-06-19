Moskova'dan İsrail'e uyarı: İran'ın nükleer tesisinde Ruslar çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede G7 toplantısı ana gündem maddesiydi. İki müttefik, G7 liderleri arasındaki ilişkilerde "pürüzler" olduğunu belirttiklerini söyledi.

Kremlin yardımcısı Yuri Ushakov, gazetecilere yaptığı açıklamada Putin ve Şi'nin, ağustos ayının sonunda gerçekleşecek Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında bir araya gelmeyi planladığını bildirdi.

Putin'in, zirve ve İkinci Dünya Savaşı anmaları için 31 Ağustos'ta Çin ziyaretine başlayacağı kaydedildi.

İki liderin telefon görüşmesinde bir diğer gündem maddesi Ortadoğu'ydu.

"NÜKLEER MESELE DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLÜR"

Putin ve Şi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınadı.



Devlet medyası Xinhua'nın aktardığına göre Şi, Putin'e İran İsrail çatışmasında ateşkesin temel öncelik olduğunu söyledi. ABD'nin adını doğrudan vermeyen Şi, bölgede "özel nüfuza" sahip "büyük ülkelerin" gerilimi dindirmek için diplomatik girişimlerini artırması çağrısında bulunurken, ateşkes sağlanmasında İsrail'in üstlenmesi gerektiği rolün altını çizdi.

Şi ayrıca, uluslararası ihtilafların çözümünde güç kullanımının yanlış olduğunu ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Putin de İran nükleer programıyla ilgili meselenin güçle değil, siyasi diplomatik yöntemlerle çözülebileceğini vurguladı.

"BUŞEHR NÜKLEER TESİSİNE SALDIRIYI DURDURUN"

Öte yandan Moskova, İsrail'e çağrı yaparak Rus uzmanların çalıştığı Buşehr nükleer tesisine saldırıları derhal durdurmasını istedi.

Moskova ayrıca ABD'yi bir kez daha İran-İsrail çatışmasına askeri olarak dahil olmaması konusunda uyardı.