Moskova'dan net mesaj: NATO, Rusya ile savaşta

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, NATO'nun fiilen Rusya ile savaş halinde olduğunu söyledi.



Peskov, Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin yaptığı değerlendirmede Polonya krizine değindi.



Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin NATO'nun Rusya ile savaş halinde olmadığı yönündeki sözlerini yorumlayan Peskov, "NATO, Rusya ile savaş halinde. Bu, apaçık ortada ve herhangi bir ilave kanıta ihtiyaç yok" dedi.



Sözcü Peskov, NATO'nun Ukrayna'ya doğrudan ve dolaylı destek sağlayarak "fiilen" bu savaşa dahil olduğuna dikkat çekti.



Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin Peskov, Avrupa ülkelerinin meseleye müdahale ettiğini ve krizin temel nedenlerine dikkat etmediklerini dile getirdi.



Kremlin sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözme konusundaki ilgisi ve isteğinin sürdüğünü, Kiev tarafından sürecin yapay olarak yavaşlatıldığını ifade ederek, ​​​​​​​"Gerçekten de bir duraklama olduğunu söylemiştik. Bu duraklama apaçık ortada" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası bir görüşmenin iyi hazırlanması gerektiğini yineleyen Peskov, aksi takdirde görüşmenin hiçbir işe yaramayacağını ifade etti.



POLONYA KRİZİ

Polonya geçtiğimiz hafta, hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını düşürdü. Bu, NATO üyesi bir ülkenin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında ateş açtığı bilinen ilk olay.



Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği büyük hava saldırısı sırasında 19 nesnenin hava sahasına girdiğini ve tehdit oluşturanları düşürdüğünü açıkladı. Başbakan Donald Tusk, NATO anlaşmasının dördüncü maddesini yürürlüğe koyduğunu ve bu maddeye göre ittifak üyelerinin müttefikleriyle istişare talep edebileceğini söyledi.



Tusk, “Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda kimsenin şüphesi yok” dedi. Ancak "Paniğe gerek yok" diye ekledi.