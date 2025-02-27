"Moskova'nın adamı": Trump'ın KGB ajanı olduğu iddia edildi!

Fransa'nın haftalık haber dergilerinden Le Point, bu hafta kapağında ABD Başkanı Donald Trump'la çıktı. "Moskova'nın Adamı" başlığıyla yayımlanan dergide, Trump'ın geçmişte Sovyetler Birliği'nin istihbarat servisi KGB için çalıştığı iddia edildi. KGB'nin bu süreçte Trump'ı "Krasnov" kod adıyla çalıştırdığı ileri sürüldü.

"Moskova'nın adamı": Trump'ın KGB ajanı olduğu iddia edildi!

Fransa'nın haftalık haber dergilerinden Le Point, bu hafta kapağında Başkanı 'a yer verdi.

"Moskova'nın adamı" başlıklı 15 sayfalık dosyada, ABD Başkanı'nın Moskova ile ilişkileri mercek altına alındı.

TRUMP,  KGB AJANI MI?

Dosyada Donald Trump'ın ilişkileri detaylı olarak incelenirken, 1980'li yıllarda KGB tarafından kullanılmaya başlanmış olabileceğine dair iddiaya yer verildi.

İddianın sahibiyse, 1990'ların başında Fransa'da KGB ajanlığı yaptıktan sonra bu ülkeye sığınan Sergey Jirnov oldu. Jirnov da iddiasını KGB'nin altıncı dairesinin eski üyelerinden Elnur Musayev'e dayandırdı.

"KRASNOV KOD ADIYLA ÇALIŞTI"

Kazakistan'ın eski Güvenlik Komitesi Başkanı olan Musayev'in iddiasına göre KGB, Trump'ı "Krasnov" kod adıyla çalıştırdı. KGB'nin altıncı dairesinin en önemli çalışma alanı, zengin batılı iş insanları arasından casus ve bilgi kaynakları edinmekti.

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"Moskova'nın adamı": Trump'ın KGB ajanı olduğu iddia edildi! - 1

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