Moskova'nın gölge suç şebekesi: Kargo paketlerinde gizli patlayıcılar

Geçtiğimiz kasım ayında Bosna sınırında yakalanan Alexander Bezrukavyi adlı bir Rus ajanı, Avrupa’da patlayıcı yerleştirilen paketlerle gerçekleştirilen sabotaj eylemlerinin kilit ismi olarak Polonya’ya iade edildi.

GRU (Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri istihbarat teşkilatı) adına çalıştığı iddia edilen Bezrukavyi’nin, ABD ve Kanada’ya gönderilmek üzere patlayıcı yüklü kargo sevkiyatlarını organize ettiği belirtiliyor.

ÜÇ AYDAN UZUN SÜREDİR KAÇAKTI



Avrupa güvenlik birimleri tarafından aylarca izlenen Bezrukavyi, Hırvatistan’dan Bosna’ya kaçak yollarla geçmiş, ardından bir pansiyonda yakalanmıştı.

Tutuklanması, Polonya liderliğindeki ve ABD’nin de desteklediği çok uluslu bir operasyonun parçasıydı. Bezrukavyi, üç aydan uzun süredir kaçak durumdaydı.

"UÇAK KAZASINA YOL AÇABİLECEK KADAR TEHLİKELİ"



Polonyalı yetkililer, planlanan sabotajların bir uçak kazasına yol açabilecek kadar tehlikeli olduğunu belirtti. Biden yönetiminin doğrudan Kremlin’le temasa geçerek saldırı planlarının durdurulmasını talep ettiği de ortaya çıktı.



13 Şubat’ta Polonya’ya iade edilen Bezrukavyi, zincirlerle uçaktan indirildiği görüntülerle gündeme geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rus ajanın müttefiklere yönelik sabotajları koordine ettiğini ifade etti.



Bezrukavyi’nin ve grubunun bazı üyeleri, bilerek değil, kandırılarak bu plana dahil edildiklerini iddia ediyor.



Bu olay, Rusya’nın Avrupa’daki istihbarat faaliyetlerini ve operasyonların Moskova’dan nasıl yönetildiğini tekrar gündeme taşıdı.



RUSYA'DAN BAŞLAYAN SUÇ ZİNCİRİ



Alexander Bezrukavyi, Ukrayna sınırına yakın bir Rus şehri olan Rostov-on-Don’da büyüdü. Mahkeme kayıtlarına göre suç dolu bir geçmişe sahipti: hırsızlık, silah kaçakçılığı, uyuşturucu suçları… Fakat Rusya’daki bu sabıkalı geçmiş, onun Avrupa’da çok daha karmaşık ve tehlikeli bir yapının parçası olmasına engel olmadı.



KAÇAKÇILIKTAN AVRUPYA SIZMA



Bezrukavyi, Donetsk’te kaçakçılıkla ciddi paralar kazandıktan sonra 2019’da organize suç şebekesine katılmakla suçlandı. Ardından Ukrayna’ya kaçtı, savaşın kaosu sırasında Harkov'a yerleşti.

2024 Şubat’ında Moldova’ya, oradan da Hırvatistan üzerinden Schengen bölgesine geçerek sahte bir evlilik yoluyla İspanya’da oturma izni aldı.



ŞEBEKENİN GENİŞLEMESİ



İspanya’dan sonra Varşova’ya taşındı ve Ukraynalı sabıkalılarla bir araya geldi. Telegram’da iş ararken, “VWarrior” adlı anonim bir hesapla karşılaştılar.

Bu hesap, seks oyuncakları ve kozmetiklerin arasına gizlenmiş paketleri belirli adreslere teslim etmelerini istiyordu. Ödemeler kripto para ile yapılıyor, talimatlar gizli Telegram kanallarından geliyordu.