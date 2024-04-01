Moskova saldırısında yeni gözaltı: Silah nakliyatını itiraf ettiler

TASS haber ajansının Rusya'nın FSB devlet güvenlik teşkilatından aktardığı bilgiye göre dün, Rusya'nın güney bölgesi Dağıstan'da Moskova'daki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edilen bir grup erkek gözaltına alındı.



Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler, Moskova konser salonunda terör eylemini gerçekleştiren saldırganlara silah nakli gerçekleştirdiklerini ve finansman sağladıklarını itiraf etti.

Gözaltına alınan dört kişiden biri, Moskova'daki saldırganlara bizzat silah getirdiğini itiraf etti.

Moskova'daki bir konser alanında 22 Mart akşamı gerçekleştirilen ve terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıda, 144 kişi hayatını kaybetmişti.

DAEŞ sorumluluğu üstlendi, ancak Rusya aynı zamanda "Ukraynalı milliyetçilerin" saldırıyla bağlantılı olduğuna inandığını söyledi, bu iddia Kiev tarafından "şiddetle" reddedildi.