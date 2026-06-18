Moskova'ya dev saldırı. Ukrayna İHA'ları petrol tesislerini hedef aldı
18.06.2026 10:51
Moskova semalarında yükselen siyah dumanlar ile başkentin üzerinde uçan İHA'lar görüldü.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki petrol tesisleri ve pek çok nokta Ukrayna saldırısının hedefi oldu.
Ukrayna, Moskova'ya son yılların en büyük insansız hava aracı saldırısını düzenledi. Yetkililer, saldırıların başkent ve çevresinde yangınlara yol açtığını, bazı bölgelerde tahliyelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan ve doğrulanmayan görüntülerde Moskova semalarında yükselen siyah dumanlar ile başkentin üzerinde uçan İHA'lar görüldü.
RAFİMERİ BÖLGESİNDE YANGIN
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma sistemlerinin geniş çaplı saldırıyı püskürtmeye devam ettiğini belirterek bazı İHA'ların Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşmayı başardığını duyurdu.
Rafineri çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, Rus basınında tesiste yangın çıktığına ilişkin haberler yer aldı. Yetkililer ise tesiste meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin bilgi vermedi.
Rafineri çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, Rus basınında tesiste yangın çıktığına ilişkin haberler yer aldı.
HAVALİMANINDA TAHLİYE
Rusya'nın en işlek havalimanı olan Sheremetyevo Havalimanı, saldırılar sırasında yolcuların güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve uçuşlara kısıtlama getirildiğini açıkladı.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Jukovski bölgesinde bir İHA'nın apartman binasına çarptığını, başkentin banliyölerindeki bir alışveriş merkezinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktığını bildirdi.
RUSYA: 500'DEN FAZLA İHA ENGELLENDİ
Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan 180 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklarken, Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca Ukrayna'ya ait 500'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Rus devlet haber ajansı TASS, söz konusu saldırının en az son iki yılda Moskova'ya yönelik düzenlenen en büyük saldırı olduğunu aktardı.
SAVAŞTA İHA SALDIRILARI ARTIYOR
Ukrayna, son aylarda Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarını yoğunlaştırarak Moskova'nın savaş finansmanında önemli rol oynayan petrol rafinerilerini hedef alıyor.
2022'de başlayan savaş boyunca Rusya da Ukrayna'ya yönelik neredeyse her gün füze ve İHA saldırıları düzenliyor.