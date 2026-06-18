Moskova'ya dev saldırı. Ukrayna İHA'ları petrol tesislerini hedef aldı

HAVALİMANINDA TAHLİYE

Rusya'nın en işlek havalimanı olan Sheremetyevo Havalimanı, saldırılar sırasında yolcuların güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve uçuşlara kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Jukovski bölgesinde bir İHA 'nın apartman binasına çarptığını, başkentin banliyölerindeki bir alışveriş merkezinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktığını bildirdi.

RUSYA: 500'DEN FAZLA İHA ENGELLENDİ

Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan 180 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklarken, Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca Ukrayna'ya ait 500'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rus devlet haber ajansı TASS, söz konusu saldırının en az son iki yılda Moskova'ya yönelik düzenlenen en büyük saldırı olduğunu aktardı.

SAVAŞTA İHA SALDIRILARI ARTIYOR

Ukrayna, son aylarda Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarını yoğunlaştırarak Moskova'nın savaş finansmanında önemli rol oynayan petrol rafinerilerini hedef alıyor.

2022'de başlayan savaş boyunca Rusya da Ukrayna'ya yönelik neredeyse her gün füze ve İHA saldırıları düzenliyor.