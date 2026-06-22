Moskova'ya yoğun İHA saldırısı

Moskova 'da pazartesi gününün ilk saatlerinde onlarca insansız hava aracının düşürüldüğü ve havalimanlarında uçuşların geçici olarak askıya alındığı açıklandı.

Bu gelişme, Ukrayna'nın geçen hafta başkentteki petrol rafinerisini yeniden hedef almasının ardından yaşandı. Ukrayna makamları ise Rus İHA'larının sivil ticari gemileri vurduğunu ve Mısırlı bir mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki saldırılarda ise Sumy kentinde aynı aileden üç kişi dahil olmak üzere en az beş kişi öldü.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova'ya yönelen yaklaşık 60 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Sobyanin, İHA'ların düşürüldüğü bölgelere acil durum ekiplerinin sevk edildiğini kaydetti ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Havacılık kuruluşu ise Şeremetyevo, Domodedovo, Vnukovo ve Jukovskiy havalimanlarında uçuşların geçici olarak durdurulduğunu, daha sonra seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Yerel haber ajanslarının savunma bakanlığına dayandırdığı bilgilere göre, Rus savunma sistemleri gece boyunca, Rusya ordusunun kontrolündeki Ukrayna toprakları da dahil olmak üzere toplam 301 İHA düşürdü.

Son saldırılar, Ukrayna'nın 2022'de savaşın başlamasından bu yana Moskova'ya düzenlenen en büyük hava operasyonlarından biri kapsamında, geçen hafta kentin tek petrol rafinerisinin vurulmasının ardından gerçekleşti.

Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumy bölgesinde pazartesi sabaha karşı düzenlenen İHA saldırısında 13 yaşında bir çocuk, 36 yaşındaki babası ve 73 yaşındaki büyükannesi hayatını kaybetti.

Bölge savcıları, çocuğun annesi ile iki kardeşinin ise yaralandığını bildirdi. Zaporijya Valisi İvan Fedorov, Telegram'dan yaptığı açıklamada, kente düzenlenen İHA saldırısında bir kadının öldüğünü, üç kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Odessa Valisi Oleh Kiper de Rusya'nın pazar akşamı bölgeyi İskender balistik füzesiyle vurduğunu, bir kişinin öldüğünü ve üç kişinin yaralandığını açıkladı.

Kiper, bir tarım tesisine yönelik saldırının ardından araçlarda ve yakıt depolama tanklarında yangın çıktığını kaydetti.

Rusya'nın kontrolündeki Kırım'daki Sivastopol kentinin Valisi Mihail Razvojayev ise pazartesi günü tüm açık hava etkinliklerinin iptal edildiğini, sokak ışıklarının kapatılacağını belirterek halka elektrik tüketimini azaltma çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın tedarik yollarına ve enerji tesislerine yönelik İHA saldırılarının ardından Kırım'da yakıt krizi baş gösterdi.

Rus turistlerin uğrak noktası olan bölgede halka ve işletmelere yakıt satışı askıya alınırken, tedarik yalnızca temel hizmetler ile güvenlikten sorumlu resmi kurumlara sınırlandırıldı.

RUS İHA'LARI ÜÇ TİCARİ GEMİYİ HEDEF ALDI

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rus İHA'larının Panama bayraklı, Türk kuru yük gemisi Victress'i vurduğunu açıkladı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba, gemide aşçı olarak görev yapan 58 yaşındaki bir Mısır vatandaşının hayatını kaybettiğini, Türk ve Hint uyruklu sekiz mürettebatın ise cankurtaran filikasıyla tahliye edildiğini bildirdi.

Kuleba, ağır hasar alan geminin işletmecisi olan Türkiye merkezli Rana Denizcilik şirketine LSEG verilerine göre ulaşılamadığını kaydetti.

Kuleba ayrıca, gece boyunca Palau ve Belize bayraklı iki geminin daha saldırıya uğradığını ancak kimsenin yaralandığını ve gemilerin yollarına devam ettiğini aktardı.

Rusya, Ukrayna'nın dış ticareti ve savaş ekonomisi için hayati önem taşıyan limanlar ile gemileri hedef alarak deniz ihracat rotalarını vurmaya devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, 18 Haziran'da Ukrayna'ya ait 789 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdiklerini bildirmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin de Ukrayna'nın İHA'larla başkente yoğun saldırı düzenlediğini, Moskova'da 190'dan fazla İHA'yı düşürdüklerini açıklamıştı.

Saldırılar sırasında bazı İHA'lar Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşarak hasara yol açmış, Moskova bölgesinde 17 kişi yaralanmış, 1 kişi hayatını kaybetmişti.